Забитцер: «Речь не идет о выходе в финал Лиги Европы, «МЮ» хочет выиграть трофей»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер заявил, что команда хочет выиграть Лигу Европы.

«Речь не идет о выходе в финал Лиги Европы, мы хотим выиграть трофей. Мы сосредоточены на этом и сделаем все, чтобы добиться этого. Я почувствовал поддержку в «МЮ» с первого момента. Я сказал, что хочу принести трофеи, для болельщиков, для клуба и для нас, как команды. Это наша цель, и мы отдадим все силы для этого», — приводит слова Забитцера utdreport.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» пройдет в Манчестере 9 марта. Начало — 23.00 по московскому времени.