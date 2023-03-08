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Болельщик ПСВ получил тюремный срок за драку с вратарем «Севильи» в матче Лиги Европы

Руслан Минаев
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Марко Дмитрович укладывает буйного фаната.
Фото Reuters

Болельщик ПСВ получил тюремный срок после драки с вратарем «Севильи» Марко Дмитровичем в матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Goal. Суд приговорил фаната к трем месяцам тюрьмы, один месяц мужчина получил условно.

В концовке встречи фанат нидерландской команды выбежал на поле, подбежал к сербскому голкиперу и ударил его по лицу. После чего Дмитрович повалил обидчика на газон и удерживал его до прихода стюардов. Вратарь не получил серьезных повреждений и смог продолжить матч.

По сумме двух встреч (3:2) «Севилья» прошла в следующую стадию Лиги Европы.

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