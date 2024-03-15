Вешович: «Дважды великолепно отыграли против «Байера» и не оказались вознаграждены за это»

Защитник «Карабаха» Марко Вешович прокомментировал поражение от «Байера» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я очень-очень разочарован. Мы дважды великолепно отыграли против «Байера» и не оказались вознаграждены за это. Очень-очень горько. После красной карточки возникла гигантская по своему масштабу задача продержаться против такой топ-команды, как «Байер». От минуты к минуте он усиливал натиск. И все же в этом сезоне мы доказали, что у нас великолепная команда. В следующем году мы предпримем новую попытку», — цитирует пресс-служба УЕФА Вешовича.

«Байер» вышел в 1/4 финала Лиги Европы. «СЭ» проведет текстовую трансляцию жеребьевки, которая состоится в пятницу, 15 марта.