Джака: «Это победа морального духа»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал победу над «Карабахом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Это, конечно, неординарная победа. Она дорогого стоит, так как это победа морального духа. Дух нашей команды в этом году какой-то невероятной силы — мы много раз это демонстрировали. Мы всегда верили в себя, в свои силы, в правоту нашего тренера. Но сегодня нам снова пришлось свою удачу зарабатывать. Пусть даже сегодня все долго выглядело не так, как надо, мы остаемся здесь. И хотим снова преодолеть четвертьфинальный барьер вне зависимости от того, кто нам будет противостоять», — цитирует пресс-служба УЕФА Джаку.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.