Клаудио Браво объяснил, почему «Бетис» проиграл «Айнтрахту»

Вратарь «Бетиса» Клаудио Браво прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Айнтрахт» очень хорош физически и тактически. Они создали много проблем нам, особенно когда мы пытались разыгрывать мяч сзади. Также у них было много моментов.

Мы должны держать голову выше, продолжать совершенствоваться. После последних матчей, что у нас были, мы должны восстановиться как морально, так и физически для того, что ждет нас впереди", — цитирует пресс-служба УЕФА Браво.

Ответная игра состоится в Германии через неделю — 17 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в 1/16 финала «Бетис» обыграл по сумме двух матчей «Зенит».