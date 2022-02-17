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Сегодня, 10:45

Малком сравнил предсезонную подготовку в «Зените», «Барселоне» и «Бордо»

Экс-игрок «Барселоны» Малком высказался о предсезонной подготовке «Зенита»
Виктория Кравченко

Форвард «Зенита» Малком высказался о зимней подготовке команды перед стартом сезона.

«Чем отличается предсезонная подготовка в «Бордо», «Барселоне» и «Зените»? Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же. «Бордо» проводило сборы во Франции и Испании, с «Барсой» мы ездили в США, но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни — здесь, в «Зените». Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень», — цитирует Малкома официальный сайт команды.

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/8 финале Лиги Европы. Начало — в 20.45 (мск). Ответная игра состоится 24 февраля.

Источник: https://pro.fc-zenit.ru/Betis/3/?_gl=1*1ksjbfs*_ga*MzEwMzEyODQzLjE2NDMxMDQwMjg.*_ga_G061D3DPM7*MTY0NTA4MzcyMi4zLjAuMTY0NTA4MzcyMi42MA..
Малком Филипе (Малком)
ФК Барселона
ФК Зенит
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