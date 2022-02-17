Малком сравнил предсезонную подготовку в «Зените», «Барселоне» и «Бордо»

Форвард «Зенита» Малком высказался о зимней подготовке команды перед стартом сезона.

«Чем отличается предсезонная подготовка в «Бордо», «Барселоне» и «Зените»? Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же. «Бордо» проводило сборы во Франции и Испании, с «Барсой» мы ездили в США, но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни — здесь, в «Зените». Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень», — цитирует Малкома официальный сайт команды.

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/8 финале Лиги Европы. Начало — в 20.45 (мск). Ответная игра состоится 24 февраля.