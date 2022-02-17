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Сегодня, 09:05

«Зенит» — «Бетис»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы

«Зенит» сыграет против «Бетиса» в матче 1/16 финала Лиги Европы
Сергей Ревенко
Корреспондент
Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

В четверг, 17 февраля, «Зенит» на своем поле примет «Бетис» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 20.45 по московскому времени.

На групповой стадии Лиги чемпионов российский клуб набрал пять очков и занял третье место в группе Н, благодаря чему вышел в плей-офф Лиги Европы.

Главный бомбардир петербургского клуба в еврокубках нынешнего сезона — защитник Ярослав Ракицкий, забивший гол и сделавший две результативные передачи.

17.02.2022 | Зенит — Бетис

«Бетис» в группе ЛЕ стал вторым, набрав 10 очков против «Байера», «Селтика» и «Ференцвароша».

«Зенит» и «Бетис» встречались друг с другом всего раз: в товарищеской встрече в 2015 году, тогда российский клуб одержал победу со счетом 3:0.

Следить за матчем «Зенит» — «Бетис» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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