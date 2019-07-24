Махмудов рад встрече с командой Комбарова и Семшова. И не считает легионеров "Нефтчи" слабыми

Капитан и полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов перед гостевым первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тульским "Арсеналом" выделил знакомых футболистов в команде соперника. 27-летний бывший футболист "Спартака" также оценил уровень легионеров азербайджанского клуба.

– Нас ждет очень серьезная игра и непростой соперник, – сказал Махмудов на пресс-конференции в Туле. – Мы хорошо подготовились к матчу и, надеюсь, вернемся домой с хорошим результатом.

– У вас в команде немало легионеров. В Азербайджан едут сильные иностранные игроки?

– Думаю, уровень наших легионеров не сильно отличается от уровня иностранных футболистов "Арсенала". Наши не хуже, чем в Туле или во второй восьмерке клубов чемпионата России. В топ-клубах, конечно, легионеры сильнее, чем у нас. Но в целом наши в сравнении с российскими не самые плохие.

– Капитан "Арсенала" – экс-спартаковец Кирилл Комбаров. Вы контактируете с кем-то из бывших партнеров?

– Близких отношений нет. Но при встрече (с Комбаровым) обязательно поговорим, мы провели в одной команде два года. Плюс есть хорошие отношения и с другими футболистами из Тулы, и с тренерами – Игорем Семшовым и Валерием Климовым. Связь не поддерживали, будет приятно увидеться и сыграть против старых друзей.

Матч "Арсенал" – "Нефтчи" состоится в Туле в четверг, 25 июля. Начало игры – 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю – 1 августа в Баку. (Артем Агапов)