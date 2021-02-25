Луиш Каштру отметил, что у «Шахтера» не все получилось в атаке

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу над «Маккаби» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы. Его команда по сумме двух матчей пробилась в 1/8 финала.

«Цель выполнена, — цитирует специалиста Sport.ua. — Мы хотели пройти в следующий этап — мы это сделали. Хотели не пропустить — не пропустили. Однако было желание больше атаковать, здесь не все получилось. Прошли дальше без травмированных и дисквалифицированных. Теперь закрыли пока вопрос Лиги Европы, думаем о «Заре».

Я был удивлен, что многие считают, мол, мы легко пройдем «Маккаби». Я понимал, что будет сложно. Сопернику нужно было только побеждать, они отдавали все силы. У «Маккаби» были шансы со стандартов, вы их видели".

Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.