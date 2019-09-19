«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы — 5:1.

В составе победителей Клаудиу Кешеру сделал хет-трик, еще по разу отличились Кристальду Фариас Вандерсон и Джоди Лукоки. В составе армейцев забил Игорь Дивеев.

В другом матче дня «Эспаньол» и «Ференцварош» сыграли вничью — 1:1.

Лига Европы



Группа H



«Лудогорец» (Болгария) — «ЦСКА» (Россия) — 5:1 (0:1)



Голы: Дивеев, 11 (0:1). Вандерсон, 48 (1:1). Лукоки, 50 (2:1). Кешеру, 52 (3:1). Кешеру, 68 (4:1). Кешеру, 73 — с пенальти (5:1).



«Лудогорец» (Болгария): Ренан, Сисинью, Григоре, Форстер, Недялков, Анисе, Баджи, Марселинью (Гуральски, 74), Лукоки (Жоржинью, 84), Кешеру (Битон, 86), Вандерсон.



ЦСКА (Россия): Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бийол (Чалов, 53), Бистрович, Обляков, Влашич, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Нисимура (Ахметов, 54).

Предупреждения: Карпов, 61. Акинфеев, 72. Сисинью, 85.

Судьи: Пельто. Бельо, Ибришимбегович (все — Босния и Герцеговина).

19 сентября. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».

Лига Европы



Группа H



«Эспаньол» (Испания) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (0:1)



Голы: Хави Лопес, 10 — в свои ворота (0:1). Варгас, 60 (1:1).



«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Вила (Педроса, 67), Хави Лопес, Эспиноса, Налду, Гранеро, Рока, Мелендо (Кальери, 56), Поль Лосано, У Лэй, Варгас (Кампусано, 74).



«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Блажич, Двали, Хайстер, Ботка (Ловренчич, 67), Харатин, Шигер, Игнатенко (Фримпонг, 85), Изаэл (Сигневич, 65), Зубков, Нгуен.



Предупреждение: Игнатенко, 41.



Судья: Дабанович (Черногория).



19 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

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