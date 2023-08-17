«Лудогорец» сыграет с «Астаной» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

В четверг, 17 августа, «Лудогорец» (Болгария) сыграет с «Астаной» (Казахстан) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдет на стадионе «Хувефарма Арена» в Разграде. Начало встречи — 21.00 по московскому времени.

Легальной видеотрансляции матча «Лудогорец» — «Астана» в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний. На нашем сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В первой игре болгарская команда уступила клубу из Казахстана со счетом 1:2. «Астане» на чужом поле будет достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф.

Чемпион Болгарии стартовал в квалификации Лиги Чемпионов, но во второй стадии отбора «Лудогорец» проиграл «Олимпии» из Словении — 2:3.