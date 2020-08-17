Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в полуфинале Лиги Европы. Он считает, что его команда играла лучше.

«Это поражение трудно принять, — цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА. — Мы создали много моментов. Лучшая из команд сегодня проиграла. Мы сильно спешили в некоторых матчах в этом сезоне, но сегодня был не тот случай. Мы начали с высокого прессинга, но затем позволили им слишком свободно владеть мячом.

Мы хотим и должны прибавлять. Сегодня дважды пропустили после подач, это нехорошо. Мы уже третий раз в этом сезоне проиграли в полуфинале. Это расстраивает. У нас хорошая команда. Мы не желаем проигрывать. Мы не хотим довольствоваться полуфиналами. Мы способны на большее.

В этом году мы здорово прибавили. Мы владели преимуществом и в любой другой день легко выиграли бы матч. Знаем, что можем прибавить, и мы должны стать лучше. Вы видели, какие у нас талантливые ребята. Мы определенно хотим завоевывать трофеи».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».