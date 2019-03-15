Лучано Спаллетти: "Интер" пропустил быстрый гол и потерял самообладание"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что быстрый гол "Айнтрахта" решил судьбу противостояния. "Интер" по сумме двух встреч уступил немецкому клубу и вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала (0:0, 0,1).

– Нам не хватало всего понемногу, – цитирует Спаллетти Football Italia. – Мы сразу же потеряли самообладание, совершив ошибки в моменте с голом. Разозлились – и еще больше вышли из себя, тем самым усложнив игру.

Когда не играешь плотно и отдаешь небрежные пасы, трудно сохранять мяч. Когда обращаешься с ним более мастеровито, то он у тебя под контролем. Мы просто не смогли держать мяч и не создали ничего примечательного.

Быстрый гол усилил напряжение и заставил нас почувствовать себя безнадежно. Именно в этот момент мы и проиграли матч.

Люди говорили, что счет 0:0 в первом матче – это плохой результат, но я на это не обращал внимание. У нас была возможность взять игру под свой контроль, но мы этого не сделали, – сказал Спаллетти.