17:18 | Футбол — Лига Европы

Лучано Спаллетти: "Борха Валеро сыграет с "Айнтрахтом", Брозович останется в запасе"

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Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти - о матче с "Айнтрахтом" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Мы должны искать вдохновение, а не оправдания. У нас есть 11 игроков, этого достаточно, чтобы побеждать. С  Бальде Кейта все хорошо, Брозович тоже попал в заявку, - цитирует тренера официальный Твиттер клуба. - Мы должны сосредоточиться на завтрашнем матче перед тем, как думать о миланском дерби. Мы можем выиграть, и те, кто выйдет завтра на поле, должны быть мотивированы и полностью отдавать себе отчет в том, насколько важен этот матч. В стартовом составе сыграет Борха Валеро, Марсело Брозович останется в запасе. Что касается молодых игроков, то они - часть команды и должны быть всегда готовы. У некоторых из них может появиться возможность проявить себя.

Матч "Интер" - "Айнтрахт" состоится  14 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

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