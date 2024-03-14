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14 марта, 08:00

Лига Европы: время начала и где смотреть трансляции матчей 1/8 финала 14 марта

Каналы ходлинга «Матч» покажут ответные игры плей-офф Лиги Европы 14 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Бенфика» — «Рейнджерс».
Фото Reuters

Ответные матчи второй стадии плей-офф Лиги Европы пройдут в четверг, 14 марта. На этой стадии клубы из одной страны не могут сыграть друг с другом. Победители противостояний выйдут в 1/4 финала.

Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» в 20.30 по московскому времени начнется перекличка ответных матчей плей-офф Лиги Европы.

Расписание матчей Лиги Европы: 14 марта, четверг

  • 20.45. «Вильяреал» — «Марсель»
    Онлайн трансляция — «Матч! Футбол 2» — эфир с 20.30
  • 20.45. «Вест Хэм» — «Фрайбург»
    Онлайн трансляция —«Матч! Футбол 3» — эфир с 20.30
  • 20.45. «Славия» — «Милан»
    Онлайн трансляция — «Матч! Футбол 1» — эфир с 20.30
  • 20.45. «Рейнджерс» — «Бенфика»
    Онлайн трансляция — «Матч ТВ» — эфир с 20.30
  • 23.00. «Аталанта» — «Спортинг»
    Онлайн трансляция — «Матч ТВ» — эфир с 22.45
  • 23.00. «Ливерпуль» — «Спарта»
    Онлайн трансляция — «Матч! Футбол 1» — эфир с 22.45
  • 23.00. «Брайтон» — «Рома»
    Онлайн трансляция — «Матч! Футбол 2» — эфир с 22.45
  • 23.00. «Байер» — «Карабах»
    Онлайн трансляция — «Матч! Футбол 3» — эфир с 22.45

Время начала матчей — московское.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Действующим чемпионом турнира является «Севилья», которая в финале обыграла «Рому» (1:1, 4:1 — пенальти).

Лига Европы: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, видео и фото

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