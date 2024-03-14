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14 марта, 08:10

Хаби Алонсо рассказал об ожиданиях от матча «Байера» с «Карабахом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом».

«Непобедимых команд не существует. Мы пытаемся бороться в каждом матче и в каждом турнире. У нас хороший состав, игроки с амбициями, которые хотят выигрывать как можно больше. Мы не думаем о финалах, только о следующем матче», — цитирует Алонсо сайт УЕФА.

Первая игра команд завершилась со счетом 2:2. Ответная встреча состоится сегодня, 14 марта, в Леверкузене.

Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Карабах
Хаби Алонсо
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