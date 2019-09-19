«Лига Европы для меня — это особенные воспоминания». Рэшфорд — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Астаной»
11:09
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд с воодушевлением ждет стартового матча своей команды в групповом турнире Лиги Европы с «Астаной».
— Лига Европы для меня — это особенные воспоминания, — написал футболист в Twitter. — Преисполнен решимости выжать из себя максимум и вести команду к большим победам.
В мае 2017 года «МЮ» стал победителем Лиги Европы, что позволило клуб квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов.
The @EuropaLeague holds special memories for me.— Marcus Rashford (@MarcusRashford) September 18, 2019
Determined to make more and take us onto bigger things ??? pic.twitter.com/3RwQ675S18
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур