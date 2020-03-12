Расписание и результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 12 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоятся первые матчи между командами.

Напомним, что ранее из-за распространения коронавируса были перенесены два матча: «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Сроки проведения этих игр пока не определены.

«Истанбул» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)

Начало матча — в 20.55 (мск)

ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Начало матча — в 20.55 (мск)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

«Айнтрахт» Ф (Германия) — «Базель» (Швейцария)

Начало матча — в 20.55 (мск)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)

Начало матча — в 23.00 (мск)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)

Начало матча — в 23.00 (мск)

«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер» (Украина)

Начало матча — в 23.00 (мск)