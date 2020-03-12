Расписание и результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня, 12 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоятся первые матчи между командами.
Напомним, что ранее из-за распространения коронавируса были перенесены два матча: «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Сроки проведения этих игр пока не определены.
«Истанбул» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)
Начало матча — в 20.55 (мск)
ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Начало матча — в 20.55 (мск)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи
«Айнтрахт» Ф (Германия) — «Базель» (Швейцария)
Начало матча — в 20.55 (мск)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)
Начало матча — в 23.00 (мск)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи
«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)
Начало матча — в 23.00 (мск)
«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер» (Украина)
Начало матча — в 23.00 (мск)