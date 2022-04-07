В четверг, 7 апреля, «Лейпциг» сыграет с «Аталантой» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 19.45 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала команда Доменико Тедеско должна была сыграть с московским «Спартаком», но из-за отстранения российских клубов из турниров УЕФА немецкая команда прошла сразу в четвертьфинал. «Аталанта» в 1/8 финала обыграла «Байер» по сумме двух матчей с общим счетом 4:2 (3:2, 1:0)

Российский игрок итальянской команды Алексей Миранчук попал в заявку на матч.

Следить за игрой «Лейпциг» — «Аталанта» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.