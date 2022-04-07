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Лига Европы, «Лейпциг» — «Аталанта»: прямая трансляция матча

7 апреля «Лейпциг» проведет с «Аталантой» первый матч 1/4 финала ЛЕ
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

В четверг, 7 апреля, «Лейпциг» сыграет с «Аталантой» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 19.45 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала команда Доменико Тедеско должна была сыграть с московским «Спартаком», но из-за отстранения российских клубов из турниров УЕФА немецкая команда прошла сразу в четвертьфинал. «Аталанта» в 1/8 финала обыграла «Байер» по сумме двух матчей с общим счетом 4:2 (3:2, 1:0)

Российский игрок итальянской команды Алексей Миранчук попал в заявку на матч.

Следить за игрой «Лейпциг» — «Аталанта» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Аталанта

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ФК Аталанта
ФК Лейпциг
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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