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«Лейпциг» — «Аталанта»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 апреля. «Лейпциг» — «Аталанта» — 1:1.

«Лейпциг» на своем поле сыграли вничью с «Аталантой» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 1:1.

В составе клуба из Бергамо отличился Луис Муриэль.

Во втором тайме голкипер «Аталанты» Хуан Муссо отразил 11-метровый удар, но в следующей атаке мяч в свои ворота срезал защитник итальянской команды Давиде Дзаппакоста.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.

Ответная игра состоится 14 апреля в Бергамо.

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Лейпциг
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