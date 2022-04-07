«Лейпциг» — «Аталанта»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы

«Лейпциг» на своем поле сыграли вничью с «Аталантой» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 1:1.

В составе клуба из Бергамо отличился Луис Муриэль.

Во втором тайме голкипер «Аталанты» Хуан Муссо отразил 11-метровый удар, но в следующей атаке мяч в свои ворота срезал защитник итальянской команды Давиде Дзаппакоста.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.

Ответная игра состоится 14 апреля в Бергамо.