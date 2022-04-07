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«Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, Миранчук вышел на замену

«Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 апреля. «Лейпциг» — «Аталанта» — 1:1.
Фото Reuters

«Лейпциг» принимал «Аталанту» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет в первом тайме: отличился нападающий Луис Муриэль.

Во второй половине у команды Доменико Тедеско был отличный шанс выравнять положение, но форвард Андре Силва не смог переиграть вратаря и реализовать пенальти.

Однако почти сразу же «Лейпциг» провел новую атаку, в результате которой защитник бергамасков Давиде Дзаппакоста срезал мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в середине второго тайма.

Ответный матч между командами пройдет 14 апреля в Бергамо.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
Голы
Муриэль, 17 (0:1), Дзаппакоста, 58 (1:1)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 58
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Гвардиол (Хальстенберг, 73) Хенрикс (Мукьеле, 87) Анхелиньо Нкунку (Новоа, 87) Ольмо (Собослои, 73) Лаймер Кампль Андре Силва (Форсберг, 61)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 89) Копмайнерс Фройлер (Миранчук, 67) де Рон Пессина (Скальвини, 61) Пашалич (Бога, 61) Муриэль (Сапата, 61)
Предупреждения
Гвардиол 51’, Хальстенберг 85’  -  Паломино 3’
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2021-2022/groups/
Алексей Миранчук
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Лейпциг» — «Аталанта»: Миранчук вышел на замену во втором тайме

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