«Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, Миранчук вышел на замену

«Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Лейпциг» принимал «Аталанту» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет в первом тайме: отличился нападающий Луис Муриэль.

Во второй половине у команды Доменико Тедеско был отличный шанс выравнять положение, но форвард Андре Силва не смог переиграть вратаря и реализовать пенальти.

Однако почти сразу же «Лейпциг» провел новую атаку, в результате которой защитник бергамасков Давиде Дзаппакоста срезал мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в середине второго тайма.

Ответный матч между командами пройдет 14 апреля в Бергамо.