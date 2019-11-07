ЛАСК разгромил ПСВ, «Спортинг» победил Русенборг
В матче группового этапа Лиги Европы ЛАСК на своем поле с крупным счетом победил ПСВ. Встреча закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.
В другом матче группы D «Спортинг» на выезде победил «Русенборг» — 2:0.
Лига Европы
Группа D
«Русенборг» (Норвегия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:2 (0:2)
Голы: Коатес, 16 (0:1). Бруну Фернандеш, 38 (0:2).
«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Осен, Троннсен (Хелланн, 77), Лундемо, Седерлунд, Адегбенро (Йонсен, 77).
«Спортинг» (Португалия): Рибейру, Коатес, Илори, Нету, Розье, Борха, Бруну Фернандеш (Мендеш, 90), Думбья, Эдуарду Энрике, Фернандеш, Вьетто, Боласье (Камашу, 73).
Предупреждения: Нету, 26. Эдуарду Энрике, 59.
Судья: Клэнси (Шотландия).
7 ноября. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».
«ЛАСК» (Австрия) — «ПСВ» (Голландия) — 4:1 (0:1)
Голы: Шваб, 5 — с пенальти (0:1). Ранфтль, 56 (1:1). Фризер, 60 (2:1). Клаусс, 78 (3:1). Клаусс, 82 (4:1).
«ЛАСК» (Австрия): Шлагер, Траунер, Филипович, Поцманн, Визингер, Ранфтль (Реннер, 81), Холланд, Михорль, Рагуж (Тетте, 69), Гойгингер, Фризер (Клаусс, 61).
«ПСВ» (Голландия): Зут, Шваб, Фиргефер, Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Садилек, Ихаттарен, Брума, Доан (Чатич, 64), Гакпо.
Предупреждения: Шваб, 37. Траунер, 52. Ихаттарен, 87. Тетте, 90+1.
Судья: Петреску (Румыния).
7 ноября. Линц. Стадион «Линцер».
Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/groups/