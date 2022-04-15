Хавбек «Вест Хэма» Райс прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс поделился эмоциями после победы своей команды в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с «Лионом» (3:0).

«Это особенный вечер. Очень необычный. Знали, что здесь будет непросто, но понимали, что с нашей игрой и нашими атакующими игроками мы сможем забить сегодня», — цитирует Райса пресс-служба УЕФА.

В составе англичан забили Крэйг Доусон, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.