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Сегодня, 08:43

Хавбек «Вест Хэма» Райс прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс поделился эмоциями после победы своей команды в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с «Лионом» (3:0).

«Это особенный вечер. Очень необычный. Знали, что здесь будет непросто, но понимали, что с нашей игрой и нашими атакующими игроками мы сможем забить сегодня», — цитирует Райса пресс-служба УЕФА.

В составе англичан забили Крэйг Доусон, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.

По сумме двух в полуфинал Лиги Европы прошел «Вест Хэм», так как первый матч закончился со счетом 1:1. В следующем матче команда сыграет с «Айнтрахтом». «Лион» закончил выступление в турнире.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:3
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Доусон, 38 (0:1), Райс, 44 (0:2), Боуэн, 48 (0:3)
Лион
Поллерсбек Эмерсон Люкеба Денайер (Рен-Аделаид, 89) Густо Ауар (Баркола, 71) Февр (Лукас Пакета, 46) Тиагу Мендес Ндомбеле (Тете, 46) Токо Экамби Дембеле
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Цоуфал Доусон Диоп Джонсон Пабло Форнальс Лансини (Нобл, 77) Соучек Райс (Бенрама, 90) Антонио (Ярмоленко, 84) Боуэн
Предупреждения
Баркола 84’  -  Диоп 22’, Пабло Форнальс 85’
Судьи
Шерер (Швейцария)

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