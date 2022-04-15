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Хави — о фанатах «Айнтрахта»: «Атмосфера повлияла на «Барсу», было похоже на финал. Это разочаровало»

Хави недоволен большим количеством фанатов «Айнтрахта» на матче с «Барселоной»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави остался недоволен количеством фанатов «Айнтрахта» на стадионе «Камп Ноу».

«Атмосфера на стадионе нам совсем не помогала, это очевидно. Это повлияло на нас, мы играли не очень хорошо, хотя это не должно служить оправданием. Это было похоже на финал, когда стадион разбит на две части. Это разочаровало», — приводит слова Хави Sport.es.

Матч 1/4 финала Лиги Европы в Каталонии, который «Барселона» проиграла «Айнтрахту» (2:3), посетило большое количество фанатов немецкого клуба — по различным оценкам, их было от 20 до 30 тысяч.

По сумме двух матчей (4:3) в полуфинал Лиги Европы прошел «Айнтрахт», где встретится с «Вест Хэмом».

Источник: https://www.sport.es/en/news/barca/xavi-after-europe-league-exit-frankfurt-were-better-over-two-games-13520750
Хави Эрнандес (Хави)
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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