Главный тренер «Барселоны» Хави остался недоволен количеством фанатов «Айнтрахта» на стадионе «Камп Ноу».

«Атмосфера на стадионе нам совсем не помогала, это очевидно. Это повлияло на нас, мы играли не очень хорошо, хотя это не должно служить оправданием. Это было похоже на финал, когда стадион разбит на две части. Это разочаровало», — приводит слова Хави Sport.es.

Матч 1/4 финала Лиги Европы в Каталонии, который «Барселона» проиграла «Айнтрахту» (2:3), посетило большое количество фанатов немецкого клуба — по различным оценкам, их было от 20 до 30 тысяч.