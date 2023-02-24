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Сегодня, 02:56

Кунде: «Больно вылетать из турнира вот так»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жюль Кунде.
Фото Reuters

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Больно вылетать из турнира вот так. Мы провели очень хороший первый тайм, но слишком быстро пропустили во втором. После пропущенного мяча мы потеряли контроль над игрой. Это очень обидно. Но я считаю, что мы должны отдать должное сопернику. «МЮ» здорово прибавил во втором тайме и доставил нам много проблем», — цитирует пресс-служба УЕФА.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2036610--man-united-vs-barcelona/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Жюль Кунде
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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