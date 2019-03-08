Кристоффер Олссон: "В первые 25-30 минут "Краснодар" проявил к сопернику слишком много уважения"

Полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олссон после поражения от "Валенсии" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2) отметил, что в начале встречи команда проявила слишком много уважения к сопернику. По его словам, "быки" с уверенностью подойдет к ответной встрече.
– В первые 25-30 минут мы проявили к сопернику слишком много уважения и сыграли не лучшим образом, – цитирует официальный сайт УЕФА Ульссона. – Мы прибавили во втором тайме, создали неплохие моменты и забили важный гол. Знаем, что дома мы играем лучше, так что с уверенностью подойдем к ответной игре.
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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000992/match=2026905/index.html
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