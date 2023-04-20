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Эриксен — о матче с «Севильей»: «Это будет очень большая игра, я с нетерпением жду ее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей».

«Это будет очень большая игра, я действительно с нетерпением жду ее. Нас ждет хорошее поле, хороший стадион и хорошая погода, условия просто идеальные. Мы все хотим играть на больших стадионах, с большим количеством болельщиков, это определенно улучшает атмосферу и футбол. Я думаю, что каждый футболист мечтает играть в таких матчах против крупных команд. Это определенно одна из игр, которую я с нетерпением жду», — приводит слова Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 20 апреля, в Испании. Начало — 22.00 мск.

Кристиан Эриксен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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