Аллегри высказался об ответном матче со «Спортингом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча с лиссабонским «Спортингом» в матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Мы должны рассматривать эту игру как «сухарь». Не нужно вспоминать первый матч. «Спортинг» — это команда, которая смогла выбить из турнира «Арсенал». Будет сложно, но на этом этапе турнира мы все равно будем играть только против команд такого уровня. Просто немыслимо думать о том, что мы будем играть в этом матче от защиты, учитывая то, что предыдущий матч закончился со счетом 1:0. Нужно пытаться забить еще. Будут и такие моменты, когда нам нужно будет отрабатывать в защите и действовать лучше, чем в первом матче», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

В первом матче «Ювентус» обыграл «Спортинг» со счетом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня, 20 апреля, начало — 22.00 мск.