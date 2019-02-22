"Краснодар" - "Валенсия", "Зенит" - "Вильярреал", "Челси" - "Динамо" (Киев). Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Первые матчи этой стадии пройдут 7 марта, ответные – 14 марта.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Челси" (Англия) – "Динамо" Киев (Украина)

"Айнтрахт" Франкфурт-на-Майне (Германия) – "Интер" (Италия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Бенфика" (Португалия)

"Наполи" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия)

"Севилья" (Испания) – "Славия" Прага (Чехия)

"Арсенал" (Англия) – "Ренн" (Франция)

"Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания)

Команды, указанные в парах первыми, проведут стартовый матч на своем поле.

По условиям жеребьевки команды из одной страны могли достаться друг другу в соперники, но украинские и российские клубы были бы разведены по разным парам.

Финал Лиги Европы-2018/19 пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".