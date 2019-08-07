"Краснодар" – "Порту": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В среду, 7 августа, "Краснодар" сыграет с "Порту" первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Краснодаре. Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

Клубы впервые встретятся друг с другом в еврокубках. До этого "Порту" семь раз играл с российскими клубами и на выезде побеждал пять раз. Поэтому небольшое предпочтение отдается португальской команде.

Коэффициент на победу "драконов" у БК "Лига Ставок" – 2,65, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 650 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Краснодара"" – 2,70, на ничью – 3,20. Букмекеры полагают, что соперники способны забить два и больше мячей. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,55, на "Тотал" меньше 2 – 2,40.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

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