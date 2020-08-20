«Колрейн» и «Искра» одержали победы в предварительном раунде Лиги Европы

Клуб из Северной Ирландии «Колрейн» победил представителя Сан-Марино «Ла-Фиориту» (1:0). Единственный мяч на 89-й минуте забил Джеймс Маклафлин. Черногорская «Искра» после ничьей в основное и дополнительное время с андоррской «Санта-Коломой» выиграла по пенальти — 4:3. Хозяева играли в меньшинстве с 40-й минуты.

Лига Европы

Предварительный раунд

«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Ла Фиорита» (Сан-Марино) — 1:0 (0:0)

Гол: Маклафлин, 89.

Судья: Чокирка (Австрия).

20 августа. Колрейн. Стадион «Шоуграундс».

«Санта-Колома» (Андорра) — «Искра Д» (Черногория) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:4

Удаление: Алаэс (Санта-Колома), 40.

Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).

20 августа. Андорра-ла-Велья. Стадион «Комуналь д'Андорра-ла-Велья».