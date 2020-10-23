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«Карабах» примет «Вильярреал» в Стамбуле в рамках Лиги Европы

21:34
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Стало известно место проведения матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» — «Вильярреал». Встреча пройдет 29 октября в Стамбуле, сообщает El Mundo Deportivo.

УЕФА на этой неделе временно приостановил проведение матчей клубных и национальных команд в Армении и Азербайджане из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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