Капитан "Нефтчи" – о матче с тульским "Арсеналом" в Лиге Европы

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов рассказал за счет чего его клуб может переиграть тульский "Арсенал" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы.

– С "Арсеналом" будет гораздо сложнее, чем со "Сперанца", – приводит слова футболиста Azerisport.com. – Это уже другой уровень. Представитель чемпионата России физически более сильная команда. В матчах с ним потребуется более силовая игра.

Нам надо сыграть агрессивнее. Надо быть уверенными в своих силах. У нас есть шанс, какой бы ни была разница между национальными чемпионатами России и Азербайджана.

"Нефтчи" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы обыграл молдавский "Сперанца" с общим счетом 9:0 и стал соперником тульского "Арсенала" в следующей стадии. Первая игра 2-го отборочного турнира будет сыграна 25 июля в Туле, ответная – 1 августа в Баку.

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