Как сыграют ЦСКА и «Краснодар» в Лиге Европы?

В четверг, 3 октября, российские клубы проведут вторые матчи группового этапа Лиги Европы. В 19.55 по московскому времени ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Эспаньол», а в 22.00 Краснодар дома сыграет с «Хетафе».

ЦСКА в своем первом еврокубковом матче потерпел чувствительное поражение от «Лудогорца» (1:5), а «Эспаньол» сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1). Тем не менее армейцы, по мнению букмекеров, являются фаворитами встречи. Коэффициент на их победу в БК «Лига Ставок» — 2,00. Для сравнения ничья оценивается в 3,40, победа «Эспаньола» в 3,70.

Аналогичная ситуация в краснодарском матче. «Быки» тоже являются фаворитами, несмотря на поражение в первом матче «Базеля» (0:5). Но шансы «Хетафе», занимающего 16-е место в таблице примеры, по мнению букмекеров, еще ниже. Победу «Краснодара» БК «Лига Ставок» оценивает с коэффициентом 2,35, ничейный исход — 3,15, победу испанского клуба — 3,20.

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