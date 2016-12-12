16:32 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Иван Новосельцев: "Я уже играл с "Андерлехтом", его можно проходить"

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Защитник "Зенита" Иван Новосельцев после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что знаком с "Андерлехтом". Игрок провел два матча против бельгийцев в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, выступая за "Ростов". Донская команда тогда прошла своего соперника.

- Об "Андерлехте" знаю, что это хорошая команда, которую можно проходить, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Новосельцева. - Когда выступал за "Ростов", играл против них. "Андерлехт" похож на "Аякс": в команде играют молодые, быстрые ребята, но с голландцами было сложнее. 

"Зенит" имеет больше еврокубкового опыта. Думаю, мы должны пройти бельгийцев, хотя в футболе бывает все. В целом, жребием доволен.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/12/ivan-novoseltsev-anderlekht-khoroshaya-komanda-kotoruyu-mozhno-prokhodit/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ололоев

Да, но у тебя сейчас Лодыркинг в воротах!

17:37

футбол_2018

Только не с Зеней!!

16:52

баламошка

Лежи на лавке и не парься.

16:45

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