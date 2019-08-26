Главным судьей ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартаком» и португальской «Брагой» назначен Давиде Масса из Италии, сообщает официальный сайт москвичей.

Его ассистентами станут Фабиано Прети и Стефано Алассио, резервный рефери — Фабрицио Паскуа.

За свою карьеру Масса дважды судил матчи с участием российских клубов. В 2018 году «Локомотив» на групповой стадии Лиги чемпионов уступил в гостях «Порту» (1:4), а в феврале этого года «Краснодар» сыграл дома вничью 0:0 с «Байером» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Матч «Спартак» — «Брага» состоится 29 августа. Начало — в 20:15 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой португальцев со счетом 1:0.