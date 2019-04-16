Источник: УЕФА поможет Мхитаряну оформить азербайджанскую визу в случае выхода в финал ЛЕ

УЕФА поможет оформить азербайджанскую визу хавбеку "Арсенала" Генриху Мхитаряну в случае выхода его команды в финал Лиги Европы, утверждает ESPN FC. Заключительный матч турнира пройдет 29 мая в Баку.

- Эта процедура является стандартной для УЕФА: мы отправляем специальные письма ассоциациям, клубам и посольствам с целью получения виз для футболистов, чтобы они могли участвовать в матчах под эгидой УЕФА, - сказал представитель организации.

Напомним, Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха. Мхитарян уже пропускал еврокубковые матчи с азербайджанскими клубами по этой причине.

"Арсенал" играет с "Наполи" в рамках 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче "канониры" обыграли неаполитанцев на своем поле со счетом 2:0.

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