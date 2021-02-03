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Ионов включен в заявку «Краснодара» на Лигу Европы

19:08
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Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов был включен в заявку команды на матчи Лиги Европы. Информация об этом размещена на сайте УЕФА.

Напомним, что «Краснодар» выступал в групповом турнире Лиги чемпионов. Он занял третье место в своей группе и выбыл в Лигу Европы. Там команда сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала. Матчи пройдут 18 и 25 февраля.

В ЛЧ Ионов не играл. До этого он выступал за «Ростов» в отборочном турнире Лиги Европы, в связи с чем его не могли заявить на осеннюю часть еврокубков.

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