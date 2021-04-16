Бруну Фернандеш доволен комбинационной игрой «МЮ» в матче с «Гранадой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы над «Гранадой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что результат отражает уровень игры.

«Это был хороший матч. Играть в Лиге Европы всегда непросто — не так важно, кто тебе противостоит. Мы знали, что «Гранада» — команда хорошего уровня, которая всегда может создать остроту. Но мы справились. Считаю, мы контролировали ход игры и очень много владели мячом. Очень неплохо комбинировали. Собственно, результат это отражает», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.