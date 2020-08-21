Хесус играет в финале Лиги Европы спустя 13 лет. Это рекорд

Капитан «Севильи» Хесус Навас вышел в стартовом составе на финальный матч Лиги Европы против «Интера». Предыдущий раз он играл в финале второго по значимости еврокубка 13 лет назад, в 2007 году против «Эспаньола» (2:2, пенальти 3:1).

13-летний интервал между двумя турнирами — рекорд Лиги Европы и ее предшественника Кубка УЕФА. Навас повторил рекорд Амедео Карбони, который сыграл в финалах Кубка УЕФА в 1991 году в составе «Ромы» (0:2, 1:0 против «Интера») и в 2004 году в 39-летнем возрасте в составе «Валенсии» (2:0 с «Марселем»).