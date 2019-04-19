Хавьер Кальеха: "Вильярреал" провел два солидных матча с "Валенсией"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха - о матче с "Валенсией" (0:2) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей "Валенсия" вышла в полуфинал, где сыграет с "Арсеналом".
- Мы провели два солидных матча. Показали себя в каждом из них. Пожалуй, первый матч стал ключевым в противостоянии. Он показал, как должен закончиться этот четвертьфинал, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы создали ряд хороших моментов в атаке, что очень непросто в матчах с "Валенсией". Но мы должны были лучше их использовать. Нам не хватило решимости, чтобы реализовать их.
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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000993/match=2026922/
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