Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

15 марта, 16:03

Хаби Алонсо назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо назвал фаворита Лиги Европы-2023/24.

«Для меня все ясно, я действительно считаю «Ливерпуль» фаворитом на победу в Лиге Европы», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо.

«Байер» 1/4 финала Лиги Европы сыграет с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» встретится с «Аталантой».

Первые матчи этой стадии пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: «Рома» встретится с «Миланом», «Аталанта» — с «Ливерпулем»

Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Ливерпуль
Хаби Алонсо
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче НХЛ
Сербия сыграет на Евро в группе с Англией, Данией и Словенией
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: «Рома» встретится с «Миланом», «Аталанта» — с «Ливерпулем»

Форвард «Байера» Шик стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Новости
RSS RSS
Все новости