Хаби Алонсо назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо назвал фаворита Лиги Европы-2023/24.

«Для меня все ясно, я действительно считаю «Ливерпуль» фаворитом на победу в Лиге Европы», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо.

«Байер» 1/4 финала Лиги Европы сыграет с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» встретится с «Аталантой».

Первые матчи этой стадии пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».