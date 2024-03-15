Форвард «Байера» Шик стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Байера» Патрик Шик признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщается на сайте УЕФА.

Чешский форвард оформил дубль в ворота «Карабаха» (3:2) в добавленное время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Он принес своей команде победу и выход в четвертьфинал турнира.

В голосовании Шик обошел форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, вингера «Милана» Рафаэля Леау и полузащитника «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса.

В четвертьфинале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Вест Хэмом». В случае прохода в полуфинал леверкузенцы сыграют с победителем пары «Милан» — «Рома».