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15 марта, 18:03

Форвард «Байера» Шик стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Патрик Шик.
Фото Reuters

Нападающий «Байера» Патрик Шик признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщается на сайте УЕФА.

Чешский форвард оформил дубль в ворота «Карабаха» (3:2) в добавленное время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Он принес своей команде победу и выход в четвертьфинал турнира.

В голосовании Шик обошел форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, вингера «Милана» Рафаэля Леау и полузащитника «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса.

В четвертьфинале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Вест Хэмом». В случае прохода в полуфинал леверкузенцы сыграют с победителем пары «Милан» — «Рома».

Патрик Шик
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Карабах
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