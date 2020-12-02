Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергером» рассказал о физическом состоянии команды в целом и полузащитника Николы Влашича в частности.

— Мы каждый день проверяем состояние каждого футболиста, и если сравнивать с прошлым и позапрошлым сезонами, то выглядим хорошо, — сказал Гончаренко. — Силы есть на протяжении всего матча. Нам не нужно думать о том, сколько осталось матчей до зимнего перерыва, а аккумулировать всю имеющуюся энергию.

— Расскажите о состоянии Влашича, который играет все матчи без замен и, как кажется, в последнее время выглядит уставшим.

— Влашич — это пример современного футболисты, который должен играть на трех фронтах: в чемпионате, в еврокубках и за сборную. Никола — физически сильный футболист, у него сильные мышцы, он выносливый и ищет какие-то паузы прямо во время матчей, чтобы восстановиться. Мы знаем его состояние, следим за ним, поэтому Влашич играет все матчи.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится в четверг, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Дмитрий Гирин)