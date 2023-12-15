Блессин — о победе «Юниона» над «Ливерпулем»: «Мы хотели создать волшебный вечер»

Главный тренер «Юниона» Александр Блессин прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы (2:1).

«Вы можете сказать, что они внесли много изменений в стартовый состав, но это все еще «Ливерпуль». Мы хотели создать волшебный вечер. Мы сделали это, создали действительно приятную атмосферу, дали фанатам возможность порадоваться. Я очень рад этому. Эта победа — большое событие для всех: для клуба, для болельщиков, для команды. Меня переполняет гордость», — цитирует Блессина Liverpool Echo.

Несмотря на поражение от бельгийского клуба, «Ливерпуль» занял первое место в группе E с 12 очками и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Юнион» с 8 очками стал третьим и вылетел в Лигу конференций.