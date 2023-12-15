Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 10:38

Блессин — о победе «Юниона» над «Ливерпулем»: «Мы хотели создать волшебный вечер»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Юниона» Александр Блессин прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы (2:1).

«Вы можете сказать, что они внесли много изменений в стартовый состав, но это все еще «Ливерпуль». Мы хотели создать волшебный вечер. Мы сделали это, создали действительно приятную атмосферу, дали фанатам возможность порадоваться. Я очень рад этому. Эта победа — большое событие для всех: для клуба, для болельщиков, для команды. Меня переполняет гордость», — цитирует Блессина Liverpool Echo.

Несмотря на поражение от бельгийского клуба, «Ливерпуль» занял первое место в группе E с 12 очками и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Юнион» с 8 очками стал третьим и вылетел в Лигу конференций.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Юнион
0
Читайте также
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ренн» — «Вильярреал»: судья забыл правила. ВАР спас УЕФА от скандала

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости