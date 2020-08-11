Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Базеля». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск.

— Очень хорошая команда с очень сильной линией полузащиты, — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА. — Можем сейчас говорить о Джаке, Фрае и Кампо — это три футболиста, которые делают всю игру в центре поля, очень качественную, с очень сильной атакой. При этом у «Базеля» агрессивная оборона. Они могут хорошо контролировать соперника, когда он с мячом, закрывать все зоны. Также у них очень качественная командная динамика. Когда мы смотрим на соперника, то видим на поле не индивидуумов, а действительно сильный коллектив. Будет сложный матч.

Понятно, что после паузы у нас была определенная реадаптация, но самое важное, чтобы была стабильность. Как мы знаем, это залог успеха. Мы никогда не будем менять себя. Постараемся оставаться той же командой, которой являемся. Для нас важна хорошая, качественная игра, и мы постараемся показать ее и завтра. Знаем, что у нас очень компетентный соперник — в четвертьфинале Лиги Европы иначе быть не может.

Наши шансы 50 на 50. Я не смотрю вперед из-за огромного уважения к этому соревнованию, к сопернику, к своей команде и к самому себе. Сейчас вообще не думаю ни о чем другом. В наших головах только «Базель». Неважно, с кем играть дальше, если вдруг мы пройдем.