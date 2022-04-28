Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 06:35

Главный тренер «Рейнджерс» оценил состояние игроков перед матчем с «Лейпцигом»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст рассказал о состоянии травмированных игроков перед полуфинальным матчем Лиги Европы с «Лейпцигом».

«Альфредо Морелос и Кемар Руф травмированы, но, изучив манеру игры соперника, я уже придумал план на предстоящий матч. Конечно, очень важно, чтобы футболисты его воплотили в жизнь», — цитирует ван Бронкхорста официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч команд состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 5 мая.

На стадии 1/4 финала Лиги Европы «Рейнджерс» прошел «Брагу» со счетом 3:2 по сумму двух встреч.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033442--leipzig-vs-rangers/
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
Доменико Тедеско
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борре поделился ожиданиями от матча с «Вест Хэмом» в полуфинале Лиги Европы

Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча «Лейпцига» с «Рейнджерс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости