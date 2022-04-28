Главный тренер «Рейнджерс» оценил состояние игроков перед матчем с «Лейпцигом»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст рассказал о состоянии травмированных игроков перед полуфинальным матчем Лиги Европы с «Лейпцигом».

«Альфредо Морелос и Кемар Руф травмированы, но, изучив манеру игры соперника, я уже придумал план на предстоящий матч. Конечно, очень важно, чтобы футболисты его воплотили в жизнь», — цитирует ван Бронкхорста официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч команд состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 5 мая.

На стадии 1/4 финала Лиги Европы «Рейнджерс» прошел «Брагу» со счетом 3:2 по сумму двух встреч.