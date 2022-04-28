Главный тренер «Лейпцига» Тедеско назвал сильные стороны «Рейнджерс»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал об ожиданиях от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Рейнджерс» очень силен на флангах и располагает хорошими игроками на этих позициях. Они часто подают в штрафную, куда прибегает много игроков, чтобы замкнуть передачу.

Они выбили из Лиги Европы дортмундскую «Боруссию», а это говорит о многом. Мы знаем их сильные стороны: это физически мощная команда, которая может победить любого, если позволить ей играть в свой футбол», - цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч команд состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 5 мая.