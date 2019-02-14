Главный тренер БАТЭ - о победе над "Арсеналом": "Понимаем, что ждет нас в Лондоне"

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился впечатлением от победы над лондонским "Арсеналом" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы (1:0). Единственный мяч провел бывший хавбек "Крыльев Советов", "Динамо" и "Оренбурга" Станислав Драгун.

- Помимо физических кондиций, важный фактор – и эмоциональное состояние. Мяч, забитый перед перерывом, придал нам сил, - цитирует "Прессбол" Багу. - Ребята выдержали, спасибо им. У нас было много вариантов замен, продолжения игры, благо все сложилось удачно.

Стандарты в сегодняшнем футболе – грозная сила. И "Челси", и "Види" забивали со стандартов на групповом этапе Лиги Европы, так что, можно сказать, мы использовали свой козырь.

Понимаем, что нас ждет в Лондоне. Будем работать, дальше готовиться к ответному поединку и сезону.