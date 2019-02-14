23:42 14 февраля | Футбол — Лига Европы

Главный тренер БАТЭ - о победе над "Арсеналом": "Понимаем, что ждет нас в Лондоне"

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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился впечатлением от победы над лондонским "Арсеналом" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы (1:0). Единственный мяч провел бывший хавбек "Крыльев Советов", "Динамо" и "Оренбурга" Станислав Драгун.

- Помимо физических кондиций, важный фактор – и эмоциональное состояние. Мяч, забитый перед перерывом, придал нам сил, - цитирует "Прессбол" Багу. - Ребята выдержали, спасибо им. У нас было много вариантов замен, продолжения игры, благо все сложилось удачно. 

Стандарты в сегодняшнем футболе – грозная сила. И "Челси", и "Види" забивали со стандартов на групповом этапе Лиги Европы, так что, можно сказать, мы использовали свой козырь. 

Понимаем, что нас ждет в Лондоне. Будем работать, дальше готовиться к ответному поединку и сезону.

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/318987

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