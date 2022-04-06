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Тренер «Айнтрахта» о матче с «Барселоной»: «Не хотим защищаться все 90 минут, намерены использовать свои сильные стороны»

Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги Европы
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы не хотим защищаться на последних 30 метрах 90 минут, намерены использовать наши сильные стороны. В стиле «Барсы» заметно многое от футбола Гвардиолы лучших времен, они снова владеют мячом больше всех в лиге. И если они его теряют, они стараются вернуть его как можно быстрее», — цитирует Гласнера Sport.es.

Матч «Айнтрахт» — «Барселона» состоится в среду, 7 апреля, начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 14 апреля.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/glasner-previa-fc-barcelona-eintracht-barca-europa-league-dembele-13483797
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